El Punto Muni Móvil recorre las localidades de Pilar con el objetivo de facilitar el acceso de los vecinos a distintos trámites y servicios sin necesidad de trasladarse lejos de sus casas.

En esta oportunidad, el servicio se despliega en la Plaza Salas de la localidad de Lagomarsino donde los vecinos se acercan a recibir asesoramiento y llevar adelante diferentes trámites.

La jornada contó con la participación del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, quienes visitaron el espacio y conversaron con los vecinos.

Puede interesarte

“Visitamos, junto a Santiago y Soledad, el Punto Muni de Lagomarsino, donde nuestros vecinos pueden hacer los trámites que necesitan de manera ágil, sencilla y cerca de sus casas. Queremos que puedan resolver estas cosas sin tener que trasladarse hasta el centro”, señaló Achával.

Desde el Municipio destacaron que el Punto Muni Móvil busca “facilitar la vida cotidiana de las familias, llevando la atención a distintos barrios y localidades para que cada vez más vecinos puedan acceder a los servicios y realizar sus trámites cerca de donde viven”.

Luego de su paso por la Plaza Salas, el Punto Muni Móvil continuará recorriendo Lagomarsino y próximamente estará en la Plaza San Cayetano, la Plaza Santa Teresa y el Club Lagomarsino.