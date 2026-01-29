El intendente Federico Achával compartió una jornada en el Club Municipal de Manuel Alberti con los cientos de chicos y chicas que participan de la Escuela de Verano, el programa que está en marcha en todos los clubes municipales para que los alumnos de Pilar disfruten de sus vacaciones en el distrito.

“Nos llena de emoción ver cómo gracias a los clubes municipales el verano se vive de una manera distinta en Pilar”, expuso el intendente durante la recorrida.

Puede interesarte

“Vinimos a Manuel Alberti donde los chicos están disfrutando de la pileta y de distintas actividades recreativas y culturales”, agregó el jefe comunal, acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta y la subsecretaria de Salud, Rosario Beláustegui.

“Es una alegría ver que cada uno de nuestros clubes municipales son espacios de encuentro para toda la comunidad”, cerró Achával.