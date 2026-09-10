Un grupo de comerciantes del centro de Pilar, con el respaldo de la Cámara de Comercio local, avanza en un proyecto para renovar la estética de las calles céntricas mediante la instalación de guirnaldas de luces decorativas. La iniciativa responde a la búsqueda de un plus visual que le dé mayor calidez y atractivo al espacio comercial de cara a la primavera.

Una propuesta nacida en SCIPA

La idea tomó forma en una reunión reciente de comerciantes realizada en SCIPA, donde se planteó la necesidad de trabajar de manera conjunta para poder concretar el proyecto. La convocatoria apunta a comerciantes de las distintas cuadras del centro, ya que la puesta en marcha depende de la organización colectiva entre quienes desarrollan actividad comercial en la zona.

Guirnaldas en zigzag para renovar la estética

Según trascendió entre los comerciantes convocados, la propuesta consiste en tender guirnaldas de luces en forma de zigzag por encima de las calles, generando una ambientación que sume valor visual al espacio sin reemplazar el sistema de iluminación existente. La expectativa es que ese cambio estético traccione mayor circulación de visitantes y, con eso, un impacto positivo en las ventas del sector.

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El rol del Municipio en la colocación

El proyecto contempla además una articulación con la Municipalidad de Pilar, que según la convocatoria se encargaría de la colocación física de las guirnaldas. El encendido del nuevo sistema decorativo funcionaría de forma conjunta con el de las luminarias ya instaladas en los postes municipales, sin superponerse a ese servicio.

Convocan a organizarse cuadra por cuadra

Para que la iniciativa pueda avanzar, la convocatoria pide a los comerciantes sumarse y coordinarse por cuadra, de manera de reunir entre los distintos locales los elementos necesarios para concretar la decoración. El proyecto todavía está en una etapa inicial y depende de esa organización barrial para definir alcance y plazos.

Más allá de lo estético, los impulsores sostienen que una mejor puesta en valor del espacio puede convertirse en un atractivo adicional para vecinos y visitantes, sobre todo en el horario nocturno. "Juntos podemos lograr un Pilar más lindo, iluminado y atractivo", remarca la convocatoria difundida entre los comerciantes para sumar adhesiones.

De esta manera, la propuesta da sus primeros pasos impulsada por los propios comerciantes del centro, con la expectativa de ir sumando participación cuadra por cuadra y convertir la nueva ambientación en un sello distintivo del área comercial.