El Papa León XIV confirmó este lunes su viaje a la Argentina, donde tiene previsto arribar el 8 de noviembre, en el marco de una gira latinoamericana que también lo llevará a Uruguay y Perú.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", posteó en sus redes.

En simultáneo, un comunicado oficial publicado en el sitio Vatican News detalló que la decisión se tomó debido a la buena evolución que viene experimentando el Santo Padre en su recuperación.

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"La intervención quirúrgica se realizó con éxito y sin complicaciones. Los exámenes médicos posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no es necesario ningún tratamiento oncológico adicional", detallaron desde el Vaticano, que reiteró que la visita latina prevista del 6 al 17 de noviembre se desarrollará conforme al programa establecido.

La Santa Sede expresó el agradecimiento del Papa a todos lo que rezaron por su recuperación y detalló que el doctor Luigi Carbone, que sigue su evolución, confirmó que los últimos exámenes médicos confirman su buen estado de salud y de su favorable condición clínica.

"Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina. El Papa sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia", agregó la Santa Sede.