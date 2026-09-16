Ante la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina, el intendente de Luján, Leonardo Boto, aseguró en Radio Provincia que calculan que llegarán a la ciudad 3.000 colectivos y 32.000 autos, por lo que se está diseñando junto a la Provincia el esquema de cortes de tránsito y estacionamientos.

El jefe comunal, que calificó al evento como «un gran desafío logístico porque Luján tiene 100 mil habitantes» y remarcó que la ciudad «va a recibir entre 1 millón y 2 millones de personas en 24 o 36 hs.».

El sumo pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre y, para su visita, se proyectan celebraciones religiosas en Palermo, Luján y Córdoba, además de recorridas por la cárcel de Devoto y el Cottolengo de Claypole. Boto confirmó que en el Municipio «están muy entusiasmados y concentrados trabajando», y recordó que Luján no recibe a un Papa desde 1982, «pleno conflicto de Malvinas», cuando llegó Juan Pablo II.

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El intendente detalló que hace diez días se reunieron con las autoridades del Vaticano y de Nación en Buenos Aires. Si bien definió el encuentro como «una buena reunión», aclaró que «la responsabilidad primaria la va a asumir Provincia», que luego coordinará «con el Comité Nacional, que es donde se toman las decisiones».

Respecto del operativo territorial, Boto explicó que «ahora se trabaja sobre el mapa» y que se busca delimitar «el gran corredor del evento, ese kilómetro 100 que va desde la Basílica hasta la autovía 7, porque por ahí va a ingresar el Papa León», con la expectativa de que «sea una fiesta».

Finalmente, el intendente se refirió a la tradicional peregrinación juvenil a pie hacia la Basílica, que este año se realizará el 3 de octubre, y a la que definió como «la procesión de jóvenes más grande del mundo», ya que reúne entre «2 millones y 2 millones 100 mil personas que salen de San Cayetano y llegan a Luján». Boto marcó una diferencia con lo que se espera para la visita papal: mientras que en la peregrinación «la gente llega y se va a lo largo de 36 hs.», quienes vengan a ver al Papa «llegan y se quedan, y es otro cantar».



Fuente:InfoGEI