El Municipio de Pilar consignó que se finalizaron los trabajos hidráulicos en un barrio del distrito, tareas que apuntan a evitar las inundaciones que históricamente sufrían los vecinos.

Se trata de los trabajos que se llevaron adelante en el barrio William Morris. Allí, la Comuna construyó un nuevo sistema que permitirá el correcto drenaje del agua de lluvia.

Las tareas implicaron más de 1500 metros lineales de obra y un entubamiento estructural para mejorar la respuesta ante las lluvias.

Este lunes, el Municipio confirmó que el sistema “ya está en funcionamiento”.

Asimismo, esta importante obra también incluyó la construcción de nuevas calles de hormigón y cordón cuneta. En este caso, esos trabajos apuntan a generar una mejor circulación en la zona.

+ Info… pic.twitter.com/tAaxpyWdlP — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) January 13, 2026

“Estas obras integrales marcan un antes y un después para la comunidad, por eso desde el Municipio del Pilar se continúa trabajando para transformar cada barrio del distrito”, completaron desde la Comuna.

La obra hidráulica del barrio William Morris fue una de las obras estructurales anunciada por el Intendente Federico Achával a mediados de 2022.

El paquete también incluye una obra similar en el barrio El Rocío, que se encuentra en ejecución.

En ese momento, junto al Secretario de Obras Públicas, Luis Bonfante, explicaron que las obras consisten en la construcción de conductos de hormigón armado y un canal trapezoidal. La obra desemboca en el Reservorio Mirinay, el cual es un afluente del arroyo Garín.

En aquel entonces, ambas obras iban a ser concretadas con aportes del Gobierno Nacional. Sin embargo, con la asunción de Javier Milei y su decisión de paralizar la obra pública en todo el territorio nacional, los trabajos quedaron cancelados cuando contaban con poco más del 40% de avance.

De hecho, en varias oportunidades, el jefe comunal, junto a pares de otras comunas, había elevado reclamos para la continuación de las tareas.

Finalmente, las obras se reactivaron con aportes del Municipio.

En El Rocío

En el caso de El Rocío, la obra hidráulica contempla más de 2 kilómetros de entubamiento que van desde el centro del barrio hasta la colectora de la Panamericana.

Allí, también el objetivo es concretar un nuevo sistema de desagües pluviales que, una vez finalizado, favorecerá la circulación de agua de lluvia.