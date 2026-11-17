El intendente Federico Achával visitó el comedor “Aún Hay Esperanza”, en Del Viso, un espacio que recibe todos los días a chicos y chicas de la localidad y les brinda contención, acompañamiento y un lugar de encuentro.

Lo acompañaron el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

El compromiso de las mujeres que sostienen estos espacios

Según informó el Municipio, durante la visita Achával destacó el “compromiso de las mujeres que, con su trabajo y dedicación, sostienen estos espacios y cumplen un rol fundamental para acompañar a las familias que más lo necesitan”.

“Desde el Municipio seguimos reconociendo y poniendo en valor el enorme trabajo de quienes, con solidaridad y compromiso, construyen una comunidad más cercana y presente”, manifestaron desde la Comuna.

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Una serie de visitas que se repite durante 2026

La recorrida por Del Viso se suma a otras que el intendente realizó este año por organizaciones de este tipo. En abril visitó los merenderos “Mana”, en el barrio Rivera Villate de Presidente Derqui, y “Piecitos”, también en Derqui, además de “Aprendemos Jugando”, en el barrio Peruzzotti.

En tanto, el 12 de noviembre el Municipio informó nuevas visitas al merendero La Esperanza, en Derqui, y al comedor Familias del Corazón, en Tribarrial, en el marco de la tarea de contención y amor que, según resaltó la Comuna, realizan estos espacios en el territorio.