El Municipio de Pilar llevó adelante un reconocimiento a la trayectoria deportiva de Jonatan Treise, quien se destacó en el básquet nacional e internacional.

El acto fue encabezado por el intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent y tuvo lugar en el Centro Cultural Federal, donde vecinos y vecinas se acercaron para homenajear al deportista que brilló en el Club Atlético Pilar.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “Nos encontramos para reconocer a Jonatan Treise, un pilarense que triunfó en el básquet y que nunca dejó de abrazar sus raíces, manteniendo siempre la humildad, el esfuerzo y los valores que lo acompañaron desde que comenzó su carrera en el Club Atlético Pilar”. “Gracias a Joni por ser un referente y una inspiración para tantas generaciones”, agregó Achával.

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Por su parte, Treise expresó su emoción por el reconocimiento. "Yo solamente jugué al básquet, entré a un club en busca de una identidad y después pasó toda la magia que te da el deporte. Muchas gracias por este reconocimiento”, agradeció el jugador.

En tanto, Laurent destacó que Treise logró “llevar nuestra identidad a cada lugar donde jugó”. "Es un orgullo reconocer lo que logró dentro de la cancha y también la persona que eligió ser fuera de ella. Un ejemplo para toda la comunidad”.

En el acto también estuvo presente el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales, entre otros funcionarios.

“Tenemos la convicción de que el deporte es parte del desarrollo de Pilar", cerró Achával.