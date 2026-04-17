El Municipio de Pilar llevó adelante una nueva entrega de Pases Libres Multimodales.

Se trata de una herramienta que está destinada a personas con diferentes discapacidades y les permiten utilizar el transporte público de manera gratuita.

La jornada de entrega de pases libres contó con la presencia del intendente Federico Achával, junto a la secretaria General del municipio, Soledad Peralta.

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Ambos acompañaron a vecinos y vecinas que se acercaron a retirar sus pases al Centro Cultural Federal.

Durante la actividad, Achával expresó: “Hoy realizamos una nueva entrega del Pase Libre Multimodal, una herramienta que nos permite acompañar a personas con discapacidad y tenderle una mano a cada familia. Abrazar, acompañar y estar cerca de quienes más lo necesitan es parte de la mirada que tenemos de seguir construyendo una sociedad con más inclusión, empatía y solidaridad”.

Por su parte, Peralta resaltó: “Queremos seguir construyendo un Pilar más justo, solidario y con lugar para todos”.

