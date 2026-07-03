El Municipio realizó un nuevo operativo de inclusión en Pilar
Tuvo lugar en el Club Municipal Tribarrial. Se desplegó asesoramiento para personas con discapacidad.
El Municipio realizó un nuevo operativo de inclusión en Pilar, con el objetivo de acercar asesoramiento y actividades recreativas para chicos y chicas con discapacidad y sus familias.
En esta oportunidad, la jornada se llevó adelante en las instalaciones del Club Municipal Tribarrial y contó con el acompañamiento del secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la Secretaria de Desarrollo Social, Paula González.
Bajo el lema “Inclusión Recreativa”, la iniciativa municipal acerca a las diferentes localidades del distrito propuestas recreativas para infancias con discapacidad y talleres para padres coordinados por especialistas.
“De esa manera, encuentran un espacio en donde comparten sus experiencias y reciben asistencia”, destacaron desde la Comuna.
Las y los vecinos que se acercaron pudieron asesorarse sobre el Pase Libre de Transporte, el Certificado Único de Discapacidad, Tarjeta Azul.
También participaron profesionales del Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza y el Hospital de Día Manantiales.