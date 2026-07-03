El Municipio realizó un nuevo operativo de inclusión en Pilar, con el objetivo de acercar asesoramiento y actividades recreativas para chicos y chicas con discapacidad y sus familias.

En esta oportunidad, la jornada se llevó adelante en las instalaciones del Club Municipal Tribarrial y contó con el acompañamiento del secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la Secretaria de Desarrollo Social, Paula González.

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Bajo el lema “Inclusión Recreativa”, la iniciativa municipal acerca a las diferentes localidades del distrito propuestas recreativas para infancias con discapacidad y talleres para padres coordinados por especialistas.

“De esa manera, encuentran un espacio en donde comparten sus experiencias y reciben asistencia”, destacaron desde la Comuna.

Las y los vecinos que se acercaron pudieron asesorarse sobre el Pase Libre de Transporte, el Certificado Único de Discapacidad, Tarjeta Azul.

También participaron profesionales del Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza y el Hospital de Día Manantiales.



