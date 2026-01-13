El Municipio continúa desplegando obras públicas en las localidades. En ese contexto, cuadrillas comunales se encuentran realizando tareas de renovación de asfaltos en calles clave, en este caso, en Presidente Derqui.

Desde el Municipio consignaron que las tareas comprenden la realización de nuevos hormigonados en sectores y paradas de colectivos en la calle Eva Perón, una vía de comunicación estratégica para la localidad.

Asimismo resaltaron que los trabajos apuntan a “mejorar las calles y caminos, y optimizar la circulación vehicular en todo el distrito”.

Más obras en Derqui

Por otro lado, otra de las obras que se están realizando en Derqui son las de hidráulica y repavimentación de la Ruta 234, una arteria central para la localidad.

Los trabajos apuntan a “optimizar el drenaje de agua pluvial, la circulación y la integración urbana para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta localidad de Pilar”, destacaron desde la Comuna.

El intendente Federico Achával consignó que se trata de “obras muy importantes porque van a permitir mejorar el escurrimiento de agua, la circulación, la integración de toda la zona, y la vida de la comunidad".

Además, estos trabajos implican la repavimentación y renovación de la Ruta 234 que representa un acceso clave a Derqui.