El Municipio realizó aptos físicos a Bomberos de Pilar, en una serie de actividades que se realizaron en el Cuartel que la entidad de socorristas tiene en el centro.

Allí, personal de Salus de la Comuna concretó a los integrantes del cuerpo de Bomberos diversos análisis y controles médicos.

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El intendente Federico Achával acompañó a los Bomberos Voluntarios que realizaron los estudios, quien destacó que la medida apunta a quienes “todos los días arriesgan su vida por la comunidad” y tienen por fin "que puedan desarrollar su enorme tarea sintiéndose acompañados".

"Los Bomberos Voluntarios son un ejemplo de entrega, compromiso y esfuerzo y queremos seguir cuidándolos", remarcó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent.