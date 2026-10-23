El Municipio de Pilar organizó el ciclo de formación “Hablemos de Autismo en Comunidad”, un encuentro donde familias y profesionales dialogaron sobre esta temática y debatieron sobre la importancia de generar entornos sociales inclusivos.

En la actividad, que se llevó adelante en Centro Cultural Federal, estuvo presente el secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la secretaria General, Soledad Peralta acompañando a las y los disertantes.

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Luego del encuentro, Laurent destacó: “En Pilar acompañamos con herramientas y políticas públicas a todas las personas con discapacidad porque entendemos que entre todos tenemos la responsabilidad de construir desde la comprensión, el respeto y la empatía”.

Por su parte, Peralta agregó: “Seguimos generando espacios de formación y capacitación para construir un Pilar más solidario que nos incluya a todos”.

El ciclo de formación se realizó de forma abierta a la comunidad y se suma a las políticas de acompañamiento a personas con discapacidad que llevan adelante en Pilar, como la entrega de canceladores de sonido, el Pase Libre Multimodal y los talleres de inclusión recreativa para las familias.

