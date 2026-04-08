Tras los trabajos realizados sobre la calle Ituzaingó, en el marco de la obra hidráulica que mejoró la circulación del agua pluvial en el centro de Pilar, el Municipio avanza en la etapa final de intervención sobre esta vía clave en el casco histórico.

Así, según anunciaron desde la Comuna, a partir del viernes 10 de abril se incorporarán nuevos espacios de carga y descarga para comerciantes, junto con la instalación de nuevas paradas de colectivos.

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“Estas mejoras permitirán optimizar aún más la circulación y el ordenamiento del tránsito en la zona, que ya logró una reducción de aproximadamente en 17 minutos los tiempos de viaje”, destacaron.

Las nuevas paradas de colectivo estarán ubicadas en las intersecciones de Ituzaingó y Tucumán, y de Ituzaingó e Hipólito Yrigoyen. En tanto, los espacios de carga y descarga se dispondrán a razón de uno por cuadra y funcionarán en las franjas horarias de 13 a 17 horas y de 21 a 10 horas.

Asimismo, se incorporará señalización vial con la velocidad máxima permitida, con el objetivo de optimizar el funcionamiento en toda la traza.

Las mejoras se implementaron además, luego de un pedido de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA).