El intendente Federico Achával participó de una jornada destinada a familias en el Centro de Desarrollo Infantil Abuelas Plaza de Mayo, ubicado en la localidad de Manzone, donde se desarrollaron talleres vinculados al cuidado y la crianza durante la primera infancia.

Del encuentro también formaron parte la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, quienes acompañaron a madres y padres que participaron de las actividades organizadas por el Municipio.

Durante la visita, Achával destacó la función de estos espacios destinados al acompañamiento de niños y niñas del distrito. “El CDI de Manzone es un espacio que nos permite acompañar los primeros pasos de los más chicos brindándoles un lugar seguro para jugar, aprender y desarrollarse”, expresó.

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Además, el jefe comunal remarcó la importancia del trabajo conjunto con las familias en la etapa inicial de desarrollo. “Para nosotros, la crianza con valores es fundamental para construir una mejor sociedad, por eso hoy nos encontramos con las familias y compartimos distintos talleres y actividades pensados para el cuidado de los más chicos”, señaló.

Desde el Municipio indicaron que los Centros de Desarrollo Infantil funcionan como ámbitos de contención y acompañamiento, donde además se brindan herramientas para la crianza y el fortalecimiento de vínculos familiares.

“En Pilar estamos cerca de las familias y estos Centros de Desarrollo Infantil en las distintas localidades son fundamentales para la atención integral de la primera infancia”, agregó Achával.

También estuvo presente la titular de Desarrollo Social, Paula González, junto a otros funcionarios municipales.