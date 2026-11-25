El intendente Federico Achával y la secretaria General, Soledad Peralta, visitaron la Sociedad de Fomento General Manuel Belgrano de Manzanares.

Allí, vecinos y vecinas de los barrios de la zona participaron de distintos talleres de alimentación saludable organizados por la Comuna.

Durante la actividad, Achával expresó: “Este es un espacio muy importante para la localidad, porque acá los vecinos se encuentran, comparten actividades y construyen vínculos con la comunidad. Creemos que fortalecer estas instituciones es fundamental, y por eso vamos a seguir trabajando para acompañar estos espacios tan importantes para las familias”.

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Por su parte, Peralta señaló: “Es una gran alegría compartir un nuevo taller de alimentación saludable, porque son propuestas que permiten incorporar buenos hábitos, cuidar la salud y generar espacios de encuentro e intercambio entre los vecinos y vecinas”.

También estuvo presente la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.