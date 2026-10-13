El Municipio de Pilar llevó adelante un nuevo operativo de entrega de Pases Libres Multimodales para vecinos y vecinas con discapacidad.

Fue en un encuentro que tuvo lugar en el Centro Cultural Federal. La herramienta permite a los beneficiarios acceder de manera gratuita al transporte público.

El acto contó con la participación del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

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"Esta es una herramienta que permite que los vecinos con discapacidad puedan acceder al transporte público de manera gratuita". "En Pilar elegimos acompañar el día a día de las personas con discapacidad y cuidar a quienes más lo necesitan", remarcó Laurent.

Por su parte, Peralta expresó: "Para construir una sociedad mejor, es fundamental que sigamos cuidando a cada vecino y vecina de Pilar".

También estuvo presente la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.