El Municipio entregó nuevos Pases Libres Multimodales, beneficio que les permite a las personas con discapacidad utilizar el transporte público de manera gratuita.

Desde la Comuna consignaron que se otorgaron más de 300 carnets en un encuentro que contó con el acompañamiento del intendente Federico Achával y el secretario de Gobierno, Santiago Laurent.

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"El Pase Libre Multimodal es una herramienta para que vecinos con discapacidad puedan utilizar el transporte público de manera gratuita. Tenemos la mirada puesta en abrazar, contener y tenderle la mano a quienes más lo necesitan", remarcó el jefe comunal.

“De esta forma, desde el Municipio se continúa acompañando a personas con discapacidad con esta iniciativa que les brinda la posibilidad de trasladarse en transporte público de forma gratuita”, destacaron desde la Comuna.