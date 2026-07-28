El Municipio de Pilar realizó una nueva entrega de insumos necesarios para familias TEA del distrito.

Fue en un encuentro que se desarrolló en el Centro Cultural Federal y que contó con la presencia del intendente Federico Achával; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.

Allí, la Comuna avanzó con la entrega de protectores auditivos, una herramienta que acompaña la vida diaria de chicos y chicas con autismo. Los dispositivos cuentan con un diseño que permite reducir el impacto de los ruidos fuertes.

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Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “En Pilar trabajamos todos los días para construir una sociedad más justa, solidaria y empática". "Vamos a seguir impulsando políticas públicas para construir un distrito con más igualdad y oportunidades para todos", remarcó.

“De esta manera, el Municipio del Pilar sigue trabajando en políticas públicas orientadas a las personas con TEA y sus familias, con herramientas y espacios pensados para acompañarlas”, destacaron desde la Comuna.