El Municipio entregó insumos para familias TEA de Pilar
Se entregaron protectores auditivos para chicos y chicas con autismo. Fue en un encuentro en el Centro Cultural Federal que contó con la presencia del Intendente Federico Achával.
El Municipio de Pilar realizó una nueva entrega de insumos necesarios para familias TEA del distrito.
Fue en un encuentro que se desarrolló en el Centro Cultural Federal y que contó con la presencia del intendente Federico Achával; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.
Allí, la Comuna avanzó con la entrega de protectores auditivos, una herramienta que acompaña la vida diaria de chicos y chicas con autismo. Los dispositivos cuentan con un diseño que permite reducir el impacto de los ruidos fuertes.
Durante la jornada, el jefe comunal destacó: “En Pilar trabajamos todos los días para construir una sociedad más justa, solidaria y empática". "Vamos a seguir impulsando políticas públicas para construir un distrito con más igualdad y oportunidades para todos", remarcó.
“De esta manera, el Municipio del Pilar sigue trabajando en políticas públicas orientadas a las personas con TEA y sus familias, con herramientas y espacios pensados para acompañarlas”, destacaron desde la Comuna.