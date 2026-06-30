El Municipio de Pilar continúa reforzando su acompañamiento a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del distrito.

En ese marco, el intendente Federico Achával visitó, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, a las familias de Tribarrial en el CDI Malvinas Argentinas, ubicado en San Alejo. La jornada reunió a la comunidad del espacio en un encuentro con distintas actividades.

Espacios fundamentales para los primeros pasos

Durante el recorrido, Achával se reunió con las familias de los chicos que participan a diario de las actividades y talleres que se brindan en el lugar.

"Nos encontramos con las familias de los chicos que día a día participaron de las actividades y los talleres que se brindan en el CDI ‘Malvinas Argentinas’ de San Alejo", indicó el intendente, al señalar que "los Centros de Desarrollo Infantil son espacios fundamentales para acompañar los primeros pasos de los más chicos, porque acá aprenden, juegan, comparten y empiezan a construir lazos con la comunidad".

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Acompañar a las familias en la crianza

En tanto, Laurent remarcó el valor de estos espacios para el vínculo entre el Municipio y las familias de cada localidad: "Estos lugares nos permiten acompañar a las familias en la crianza de los chicos y chicas en cada una de nuestras localidades", señaló.

Por su parte, Peralta destacó la importancia de esta etapa para el desarrollo social de los más pequeños: "En estos espacios los chicos y chicas dan sus primeros pasos, una etapa muy importante para la socialización y la vinculación con la comunidad", expuso.

De la actividad también participó la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.

Un espacio para chicos de 2 y 3 años

El CDI Malvinas Argentinas funciona como un espacio de contención para chicos y chicas de 2 y 3 años, que allí dan sus primeros pasos en el aprendizaje y se preparan para el ingreso al jardín de infantes.

Educadores del centro acompañan y forman a estos niños y niñas, con el objetivo de fortalecer vínculos y favorecer su integración a la comunidad.