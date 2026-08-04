El Municipio despliega obras hidráulicas en la localidad de Lagomarsino
Se llevan adelante trabajos de entubamiento y mejoramiento de desagües. Se suman a una serie de tareas en distintos puntos del distrito.
El Municipio continua desplegando obras hidráulicas en el distrito con el objetivo de mejorar el escurrimiento pluvial.
En esta oportunidad, las tareas llegaron a la localidad de Lagomarsino donde, especificaron desde la Comuna, se llevan adelante trabajos de entubamiento y mejoramiento de los desagües de la zona.
Las obras se suman a los distintos trabajos hidráulicos que se realizaron en diferentes puntos del distrito como el entubamiento del Canal Agustoni y las obras hidráulicas de Pilar centro, William Morris, Pinazo, El Rocío y Derqui.
Además, en las últimas semanas el Municipio también completó trabajos en la localidad de La Lonja con el objetivo de mejorar el escurrimiento pluvial.