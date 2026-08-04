El Municipio continua desplegando obras hidráulicas en el distrito con el objetivo de mejorar el escurrimiento pluvial.

En esta oportunidad, las tareas llegaron a la localidad de Lagomarsino donde, especificaron desde la Comuna, se llevan adelante trabajos de entubamiento y mejoramiento de los desagües de la zona.

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Las obras se suman a los distintos trabajos hidráulicos que se realizaron en diferentes puntos del distrito como el entubamiento del Canal Agustoni y las obras hidráulicas de Pilar centro, William Morris, Pinazo, El Rocío y Derqui.

Además, en las últimas semanas el Municipio también completó trabajos en la localidad de La Lonja con el objetivo de mejorar el escurrimiento pluvial.