El Municipio de Pilar desplegó una serie de talleres culinarios destinados a las familias de diferentes barrios en la previa de la celebración de las Pascuas.

Las jornadas se desarrollaron en diferentes puntos del distrito donde una gran cantidad de vecinos y vecinas llevaron adelante su propia producción de roscas para celebrar unidos en comunidad.

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Los encuentros contaron con el acompañamiento del intendente Federico Achával quien destacó que “las Pascuas son un momento que representa la unión y la esperanza”.

“En cada barrio, a través de estos talleres, tenemos la posibilidad de encontrarnos y compartir historias y experiencias, que son mucho más que una receta”, consideró el jefe comunal.

También destacó la importancia de “generar espacios para que las familias puedan encontrarse y compartir para celebrar juntos esta fecha tan especial en cada uno de nuestros barrios".

Acompañaron al intendente el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

