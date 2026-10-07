El intendente Federico Achával encabezó una nueva entrega de canceladores de sonido para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en el marco de las políticas municipales de acompañamiento a la discapacidad. La actividad se realizó en el Centro Cultural Federal y contó con la presencia de la secretaria General, Soledad Peralta.

Políticas de acompañamiento a la discapacidad

Para el jefe comunal, la entrega se enmarca en una línea de trabajo sostenida por el Municipio. "En Pilar trabajamos día a día con políticas de acompañamiento para las personas con discapacidad, porque estamos convencidos de que es desde el compromiso y la empatía que vamos a construir una sociedad más justa", señaló Achával.

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Pase Libre Multimodal y otros programas de inclusión

En la misma línea, también se refirió al conjunto de iniciativas vigentes para las familias TEA: "Queremos un país, una provincia y un Pilar con más igualdad y el Estado tiene la enorme responsabilidad de trabajar para que eso sea realidad. Por eso, seguimos adelante con políticas públicas como la entrega de canceladores de sonido, el pase multimodal para que puedan trasladarse de forma gratuita y el Pase Libre Multimodal, programas de inclusión recreativa y educativa, entre otras". "Todos son esenciales para construir una sociedad mejor", cerró Achával.

El rol de los canceladores de sonido

Por su parte, Peralta remarcó la función concreta de la herramienta entregada: "Estos canceladores de sonido son un apoyo fundamental para que las personas TEA puedan integrarse, desarrollar sus actividades cotidianas, poder disfrutar de espectáculos culturales, sociales, deportivos, y hacerlo con tranquilidad y alegría", sostuvo la secretaria General.

De la jornada también participó la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.