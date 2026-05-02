El Municipio de Pilar conmemoró un nuevo aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano con un acto en el Cenotafio local, del que participaron veteranos de la Guerra de las Malvinas, autoridades y vecinos.

La actividad fue encabezada por el intendente Federico Achával, junto a funcionarios del gabinete municipal. Durante el encuentro, se rindió homenaje a los tripulantes que murieron en el ataque ocurrido en 1982.

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En ese marco, Achával expresó: “En un nuevo aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, nos encontramos en el cenotafio para rendirle homenaje a los héroes que dieron la vida por nuestra patria”.

“Nuestro compromiso es seguir teniéndolos presentes, recordando su legado y afirmando que las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, agregó.

El acto reunió a vecinos de distintas localidades del distrito, que se acercaron para acompañar a los excombatientes y recordar a los caídos.

“La causa Malvinas nos une y está en el corazón de cada pilarense”, concluyó el jefe comunal.