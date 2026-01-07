El Juzgado de Faltas Nº1 de Pilar, bajo la firma de Sebastián A. Zamarripa, citó y emplazó a los titulares de 56 vehículos (autos y motos) que se encuentran actualmente bajo custodia municipal. Los interesados cuentan con un plazo de quince (15) días corridos para presentarse en la dependencia ubicada en Pilar Centro y regularizar la situación de sus unidades.

La medida se fundamenta en la Ley Provincial 14.547, la cual faculta a los municipios a gestionar los vehículos que han sido abandonados o secuestrados en operativos de tránsito y no han sido reclamados en el tiempo previsto.

Esta ley permite al Ejecutivo local:

Afectar el vehículo para uso municipal.

Iniciar el proceso de subasta pública .

Proceder a la compactación (destrucción total) de la unidad, especialmente en casos donde el estado del rodado represente un riesgo ambiental o de salud.



Listado de vehículos en proceso de retiro

A continuación, se detallan las unidades que forman parte del edicto oficial. Aquellos que reconozcan su vehículo deben dirigirse a Av. Estanislao López 538 (Shopping Pilar Point), 1er piso, para evitar la pérdida definitiva del bien previo pago de multas y tasas correspondientes.

Automóviles

Fiat : Duna SC, Uno S, Spazio (2 unidades), Siena HLX 1.8.

Ford : Taunus Ghia, Fiesta CLX D, Escort CLX.

Renault : Renault 12, Renault 18 TXE Break, Renault 19 (2 unidades), Renault 9, Renault 6.

Volkswagen : Gol GL, Pointer CL, Voyage 1.6, VW 1500.

Peugeot : 504 XSD, 405 SR, 405 GLD.

Otras marcas: Mercedes Benz L 608D, Citroën C3 Aircross, Toyota Hi Ace, Dacia TLX, Fargo D-100, Rover 420 SLI.

Motocicletas

Zanella : ZB110D (2 unidades), ZB 110 (2 unidades), RX150 (4 unidades), Hot, RX200, HJ125-7.

Honda : Wave 110 S, C105 BIZ.

Motomel : C110 DLX, C150, B110 (2 unidades), Hunter 150.

Gilera : Smash (3 unidades), SMX200.

Yamaha : YBR 125 (2 unidades).

Otras marcas: Jincheng JC 110-19 (2 unidades), Garelli Sahel 150, Kikai DK150 AS. (Ver listado completo el pie de la nota).

¿Cómo proceder y dónde ir?

Los titulares deben presentarse con la documentación que acredite su derecho sobre el rodado. Según el apercibimiento legal, el vencimiento del plazo sin noticias de los dueños habilitará al Municipio a considerar los vehículos en estado de abandono, procediendo de inmediato con el protocolo de limpieza de depósitos.

Los interesados, deben recurrir a la sede del Juzgado de Faltas Nº1 de Pilar, ubicada en la Av. Estanislao López 538 esq. Ituzaingó (Shopping Pilar Point), 1er Piso, Pilar Centro.

