El Municipio de Pilar desplegará un amplio operativo de asistencia en el marco de la movilización masiva por la visita del Papa León XIV a Luján.

En ese marco, para facilitar la llegada de los vecinos pilarenses que se acerquen al evento, desde la Comuna informaron que se constituirá un corredor seguro sobre la Ruta Provincial 34, desde su intersección con la Ruta 28 hasta su cruce con la Ruta 6, lugar donde comienza el operativo dispuesto por el comité organizador de la visita del Papa a Luján.

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Por este motivo, a partir de las 18 horas del martes 10, la Ruta 34 estará cerrada al tránsito vehicular.

Operativo Logístico

El operativo dispuesto por el Municipio de Pilar también contempla un amplio despliegue logístico de más de 30 móviles y 500 agentes municipales, entre personal de Asistencia General, Defensa Civil, Guardia Urbana y Salud.

Contará con tres puestos de hidratación y postas sanitarias: el primero al comienzo del recorrido, en la intersección de las rutas 34 y 28, el segundo ubicado en el cruce con la calle 70 y el tercero tendrá lugar a mitad del trayecto entre esta última intersección y la Ruta 6.

Asimismo, durante toda la jornada de peregrinación, personal municipal circulará de forma continua por todo el trayecto con móviles y motos de seguridad para garantizar el bienestar de todas las personas que se acerquen al gran evento.

La misa que encabezará el Sumo Pontífice tendrá lugar el miércoles 11 a las 10 horas, pero se espera la llegada de aproximadamente dos millones de peregrinos que irán llegando a Luján desde el martes 10.

Para quienes vayan desde Pilar:

Se puede emprender directamente la peregrinación a pie hasta Luján por la Ruta 34, en un recorrido de 25 km, con una duración estimada de entre 5 y 6 horas.

También se puede utilizar el ferrocarril San Martín, que tendrá frecuencia continua desde las estaciones de Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar y Manzanares hasta la estación Cabred, en Open Door. Desde allí se podrá recorrer la distancia de 5 kilómetros a pie hasta la Basílica de Luján o hacer ese trayecto en el transporte público dispuesto por la Municipalidad de Luján.

Regreso a Pilar:

Finalizada la misa, cerca de las 12 del mediodía del miércoles 11, el Municipio del Pilar pondrá a disposición micros para facilitar el regreso de los peregrinos a Pilar, desde el punto de encuentro de las rutas 6 y 34.

Recomendaciones para la peregrinación:

Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos, una mochila con agua para mantenerse hidratado, alimentos, protector solar, abrigo, capa de lluvia y el teléfono celular con la batería cargada.

Por razones de seguridad y organización, no estará permitido asistir con mascotas ni llevar elementos como carpas.

Asimismo, se recomienda no asistir con vehículos particulares, debido a los cortes previstos en todas las rutas de acceso a Luján y a la masiva concurrencia esperada para el evento.

💒🔔 El Papa León XIV visita Luján y, desde #Pilar, podés ser parte de esta jornada histórica. ℹ️ ¿Cómo podés llegar? 🚶‍♀️ 👉 Si elegís concurrir peregrinando, podés hacerlo desde Pilar a Luján por la Ruta 34, donde contaremos con un Corredor Seguro. 🩺👮🥤 Habrá asistencia sanitaria, postas de hidratación y seguridad. Tené en cuenta las recomendaciones que te brindamos si elegís esta opción. 🚆 👉 Si elegís hacerlo en tren, el FFCC San Martín contará con una frecuencia permanente desde las estaciones Derqui, Astolfi, Pilar y Manzanares, hasta Cabred. 🚶🚍 Desde allí, podés llegar hasta Basílica de Luján a pie (5 km) o en transporte público dispuesto especialmente para este día. 🚫🚗 Importante: la Ruta N° 34 se encontrará cerrada al tránsito de vehículos (entre las rutas N° 6 y N° 28) desde las 18 hs del martes 10 de noviembre. — Municipalidad Pilar (@MunicipioPilar) November 4, 2026



