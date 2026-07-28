La Secretaría de Seguridad de Pilar abrió una convocatoria laboral para cubrir tres perfiles dentro de su estructura operativa: monitoristas, vigiladores (Guardianes de Patrulla a Pie) y conductores de patrulla, todos en relación de dependencia con el Municipio de Pilar.

Monitoristas

Los interesados en el puesto de monitorista se encargarán del monitoreo y la operación de cámaras de seguridad, además de tareas de vigilancia y prevención en tiempo real. Entre los requisitos excluyentes se exige tener al menos 18 años, residir en Pilar y contar con secundario completo con analítico en mano, además de buen manejo de herramientas informáticas. También se valora la alta capacidad de atención, concentración y detalle.

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Vigiladores

Para el rol de Guardián de Patrulla a Pie, la búsqueda apunta a personas con experiencia previa en las Fuerzas Armadas. Entre los requisitos excluyentes figuran haber integrado las Fuerzas Armadas, contar con secundario completo, tramitar o poseer CLU, no tener antecedentes penales y residir en Pilar o zonas aledañas. El puesto exige disponibilidad full time, incluidos fines de semana y feriados.

Conductores de patrulla

Este perfil requiere, además de los antecedentes en Fuerzas Armadas, licencia de conducir categoría B1 con al menos un año de antigüedad, siendo deseable la categoría D4. Se suman los mismos requisitos de residencia, ausencia de antecedentes penales y disponibilidad horaria que en el caso de los vigiladores.

Condiciones laborales

Para los tres perfiles, el Municipio de Pilar ofrece estabilidad laboral en relación de dependencia, curso de formación específico según la especialidad, obra social para el trabajador y su grupo familiar, licencias por días especiales y posibilidades de desarrollo profesional.

Desde la Secretaría de Seguridad remarcaron que buscan personas "proactivas, dinámicas, con habilidades para trabajar en equipo y con una fuerte vocación de servicio", y destacaron que se garantizan procesos de selección sin discriminación por raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad o estado de veterano protegido.

Cómo postularse:

Los interesados, deben ingresar al sitio https://secretariaseguridadpilar.pandape.computrabajo.com/ y postularse para el perfil que deseen.