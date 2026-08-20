El Municipio de Pilar llevó adelante un nuevo operativo de entrega del Pase Libre Multimodal, la herramienta que permite a vecinos y vecinas con discapacidad acceder de manera gratuita al transporte público.

Del operativo participaron el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno Santiago Laurent, la secretaria General Soledad Peralta y la secretaria de Desarrollo Social Paula González.

"Cuidar a quienes más lo necesitan"

Achával remarcó el sentido de la política pública: "En Pilar elegimos estar presentes para cuidar a quienes más lo necesitan. Por eso realizamos una nueva entrega del Pase Libre de Transporte, una herramienta con la que buscamos acompañar y mejorar el día a día de personas con discapacidad", señaló.

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"Construir una sociedad más justa e inclusiva"

Por su parte, Laurent expresó que desde la Comuna se va a "seguir trabajando para construir una sociedad más justa e inclusiva, donde cada vecino tenga las herramientas que necesita".

En tanto, Peralta agregó: "Queremos construir una comunidad empática, justa e inclusiva donde todos tengan las mismas oportunidades y por eso, trabajamos todos los días".

La entrega forma parte del trabajo que se lleva adelante para facilitar el acceso a derechos y acompañar a las familias del distrito. De esta manera, más vecinos pueden trasladarse de manera gratuita y contar con una mayor autonomía para sus actividades cotidianas.

"Seguimos construyendo un distrito más justo e inclusivo", cerró Achával.