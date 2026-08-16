El Municipio de Pilar acompañó a chicos y chicas del distrito en los festejos por el Día de la Niñez, que se desarrollaron en distintas localidades con la participación de las familias de la comunidad.

De la jornada participaron el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, quienes recorrieron los distintos puntos donde se realizaron las actividades.

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Encuentro en las instituciones locales

Junto a los vecinos, Achával remarcó la importancia de estos espacios de encuentro: "Es una gran alegría poder encontrarnos en nuestras instituciones, para compartir un nuevo Día de la Niñez junto a las familias de todas las localidades", señaló el jefe comunal.

En ese sentido, Achával destacó el trabajo cotidiano del Municipio en la contención de la comunidad, al indicar que "para nosotros estos espacios son muy importantes, porque todos los días trabajan para cuidar a nuestra comunidad".