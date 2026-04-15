El Municipio de Pilar consolida los talleres y capacitaciones en oficio que se dictan en las Casas de Desarrollo Humano.

Se trata de los espacios que están abiertos a la comunidad con actividades y capacitaciones en diferentes habilidades con salida laboral.

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En ese marco, el intendente Federico Achával compartió un encuentro con las vecinas que participan de los talleres que se brindan en la Casa de Desarrollo Humano del barrio Salas.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó: “En las Casas de Desarrollo Humano se construye desde la solidaridad y la esperanza, porque además de aprender oficios y participar de distintos talleres, los vecinos se encuentran con un lugar que los abraza, los contiene y les da la posibilidad de compartir buenos momentos".

En la Casa de Desarrollo Humano de Salas se ofrecen talleres de panadería, costura, arte y yoga, entre otras disciplinas, donde las vecinas se reúnen a compartir y aprender.

Estuvieron presentes la secretaria General, Soledad Peralta; el titular de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.

"Vamos a seguir sosteniendo estos espacios, porque son parte de la decisión que tenemos de construir un Pilar más justo y solidario", cerró el intendente.