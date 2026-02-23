Durante dos días, el Municipio de Pilar celebró los 206 años de la firma del Tratado del Pilar, un pacto que sentó las bases del federalismo en el país.

Durante el sábado y domingo se desarrollaron en el Paseo del Centro actividades culturales y musicales, además del desfile tradicionalista, para recordar la firma del pacto entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

El desfile contó con la participación de los centros tradicionalistas de todas las localidades, que celebraron con orgullo sus raíces, su cultura y su historia.

“Pilar ocupa un lugar central en la construcción de una Provincia y una Argentina federal”, expuso el intendente Federico Achával, quien encabezó el acto protocolar, realizado en la mañana de esta jornada.

Puede interesarte

La jornada reunió a vecinos y vecinas de todas las localidades en el Paseo del Centro para conmemorar este acontecimiento clave en la historia nacional y en la identidad pilarense.

“Esa historia nos llena de orgullo, pero también nos marca una responsabilidad”, agregó el jefe comunal.



El Tratado del Pilar

El 23 de febrero de 1820, en territorio pilarense, las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe firmaron un pacto de unión y paz que sentó las bases del federalismo argentino y abrió el camino hacia la organización constitucional del país. Desde entonces, Pilar quedó inscripto como escenario de uno de los acuerdos políticos más trascendentes de nuestra Nación.

"Fechas como esta, que marcaron el inicio de una Argentina unida, nos recuerdan lo importante que es seguir trabajando para construir un país con trabajo e inclusión", continuó el mandatario local, quien añadió que ese legado histórico “nos compromete a seguir defendiendo nuestra identidad local y a trabajar todos los días por una Argentina con más oportunidades”.

“Desde este lugar que ocupamos en la historia vamos a seguir defendiendo la industria nacional, el trabajo argentino, la salud y la educación pública, porque creemos firmemente que son los pilares fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria”, enfatizó Achával, en un acto del que también fuero parte el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; y la secretaria General Soledad Peralta; entre otros funcionarios del gabinete municipal y concejales.