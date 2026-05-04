El Municipio celebró junto a la comunidad de Zelaya sus fiestas patronales. Los actos estuvieron encabezados por el intendente Federico Achával, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

En honor a San José Obrero, familias de toda la localidad disfrutaron del desfile cívico tradicionalista y de las distintas actividades culturales que se realizaron a lo largo del día.

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Al respecto, Achával expresó: "Hoy nos encontramos con la comunidad de Zelaya para celebrar las Fiestas Patronales de la localidad. Durante todo el día, junto a cada familia, institución, centro tradicionalista y escuela vimos un pueblo que está orgulloso de sus raíces, su cultura y su identidad".

"Es una gran alegría compartir con nuestros vecinos la historia, las tradiciones y los valores que nos unen", remarcó.

La jornada comenzó con el desfile cívico tradicionalista que contó con la participación de los Héroes de Malvinas, Bomberos voluntarios, centros de jubilados, Instituciones educativas, sociales y deportivas, y merenderos con el cierre a cargo de los centros tradicionalistas. Luego se llevaron adelante distintos espectáculos artísticos en la plaza.