El Municipio celebró el Día del Jubilado junto a los adultos mayores de Pilar
Desde la Comuna acompañaron la celebración con una jornada de actividades en el Centro de Jubilados Antonio Toro de Derqui.
En el marco del Día del Jubilado, que se celebra cada 20 de septiembre, el Municipio del Pilar compartió una jornada de actividades y encuentro con adultos mayores en el Centro de Jubilados Antonio Toro de Derqui.
El intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta, participaron de la celebración y destacaron la importancia de “acompañar y generar espacios para los adultos mayores de todo el distrito”.
Durante la jornada, Achával saludó a los jubilados y les expresó: "Gracias por su ejemplo, las enseñanzas que tanto nos marcaron y el esfuerzo que hicieron para construir nuestra Argentina".
"En Pilar los cuidamos, los respetamos y los acompañamos siempre, porque queremos que vivan esta etapa con alegría y dignidad, porque es lo que merecen", remarcó.
Por su parte, Laurent señaló: "Este lugar todos los días abre sus puertas para recibir a nuestros adultos mayores, brindándoles un espacio de contención donde realizar actividades, divertirse y disfrutar. Queremos que sepan que vamos a seguir estando cerca, porque para nosotros es muy importante poder acompañarlos y devolverles el cuidado que nos dieron durante toda la vida".
En tanto Peralta agregó: "Son ellos, los adultos mayores, quienes con su fuerza y su experiencia nos marcaron el camino, por eso queremos agradecerles, demostrarles nuestro cariño y seguir acompañándolos en esta etapa".