En el marco del Día del Jubilado, que se celebra cada 20 de septiembre, el Municipio del Pilar compartió una jornada de actividades y encuentro con adultos mayores en el Centro de Jubilados Antonio Toro de Derqui.

El intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta, participaron de la celebración y destacaron la importancia de “acompañar y generar espacios para los adultos mayores de todo el distrito”.

Durante la jornada, Achával saludó a los jubilados y les expresó: "Gracias por su ejemplo, las enseñanzas que tanto nos marcaron y el esfuerzo que hicieron para construir nuestra Argentina".

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"En Pilar los cuidamos, los respetamos y los acompañamos siempre, porque queremos que vivan esta etapa con alegría y dignidad, porque es lo que merecen", remarcó.

Por su parte, Laurent señaló: "Este lugar todos los días abre sus puertas para recibir a nuestros adultos mayores, brindándoles un espacio de contención donde realizar actividades, divertirse y disfrutar. Queremos que sepan que vamos a seguir estando cerca, porque para nosotros es muy importante poder acompañarlos y devolverles el cuidado que nos dieron durante toda la vida".

En tanto Peralta agregó: "Son ellos, los adultos mayores, quienes con su fuerza y su experiencia nos marcaron el camino, por eso queremos agradecerles, demostrarles nuestro cariño y seguir acompañándolos en esta etapa".