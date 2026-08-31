Este fin de semana, el Municipio acompañó la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Manuel Alberti.

La jornada comenzó con la procesión en la Parroquia Santa Rosa de Lima, seguida de la misa en el Colegio Santo Tomás. Luego, los vecinos y vecinas de la localidad disfrutaron distintos espectáculos artísticos, paseo gastronómico y feria de artesanos en la Plaza San Martín.

El encuentro contó con el acompañamiento del intendente Federico Achával; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

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Junto a los vecinos, Achával destacó: "Hoy celebramos las Fiestas Patronales de Manuel Alberti, una localidad con una historia, una cultura y una identidad que se construyen todos los días gracias a sus familias e instituciones".

Asimismo, destacó la importancia de “seguir fortaleciendo los valores que nos unen como pueblo".

Por otra parte, este domingo el cronograma también incluyó la celebración de una misa en el atrio de la Parroquia Santa Rosa de Lima, en la localidad de Villa Rosa. Fue en el marco de la primera jornada de celebraciones que continuarán el próximo fin de semana con las tradicionales propuestas cívicas y culturales.