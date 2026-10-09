El Municipio de Pilar acompañó la jornada de celebración del 32° Aniversario del Centro de Jubilados Santa Rosa de Lima de la localidad de Manuel Alberti.

La jornada contó con la presencia del intendente Federico Achával quien compartió el encuentro con las y los adultos mayores que día a día participan de las diferentes actividades que se desarrollan en el Centro.

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Desde la Comuna consignaron la importancia de “acompañar a los adultos mayores de las diferentes localidades del distrito y fortalecer los espacios creados para que puedan disfrutar esta etapa de la vida”.

"Cada vez que venimos al Centro de Jubilados Santa Rosa de Lima nos vamos con el corazón lleno de alegría. En Pilar queremos, cuidamos y respetamos a los adultos mayores, y por eso vamos a seguir acompañando estos espacios tan importantes", remarcó el jefe comunal.

También estuvo presente la secretaria General, Soledad Peralta y demás funcionarios municipales.