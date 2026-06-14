En el Día de la Máxima Resistencia, el intendente Federico Achával acompañó el acto en conmemoración de los héroes que defendieron las Islas Malvinas.

Cada 14 de junio, fecha en que finalizó el conflicto armado, se conmemora el Día de la Máxima Resistencia en homenaje a los héroes argentinos que resistieron hasta el último día en defensa de las Islas Malvinas.

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En ese marco, en el distrito se llevó a cabo un emotivo acto que se desarrolló en el predio del Cenotafio de Malvinas que está emplazado en Pilar.

Junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, veteranos y familiares de héroes de Malvinas, el jefe comunal expresó: "Queremos que sepan que los llevamos en el corazón y que estamos eternamente agradecidos por haber sostenido nuestra bandera con tanto coraje, honor y dignidad". "¡Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas!".

