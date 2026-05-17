El intendente Federico Achával acompañó a los vecinos de Fátima en la celebración de las fiestas patronales, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Durante la jornada, las familias celebraron su cultura e identidad con el desfile cívico tradicionalista y distintas actividades culturales que se realizaron a lo largo del día.

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Junto a los vecinos, Achával destacó: “Acompañamos a la comunidad de Fátima en esta fecha tan importante en la que pudimos compartir la historia, la identidad y la cultura de la localidad". "Es una alegría inmensa ver a las instituciones, centros tradicionalistas, escuelas y familias celebrando los valores que nos unen", remarcó.

Asimismo, Laurent resaltó que Fátima “es una localidad muy querida, con mucha historia y es un orgullo acompañar a los centros e instituciones que mantienen viva su tradición”.

De igual manera, Peralta expresó: “Compartimos una jornada llena de alegría junto a vecinos e instituciones, que vienen a celebrar el orgullo que tienen por su cultura y su identidad”.

La celebración comenzó con la procesión y misa en la Plaza Empalme, seguido por el desfile cívico tradicionalista junto a instituciones de la localidad. Luego, se llevaron adelante distintos espectáculos artísticos en la plaza.