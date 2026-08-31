El Municipio del Pilar acompañó a vecinos y vecinas que forman parte de la comunidad del Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza en la realización de una jornada recreativa.

El encuentro contó con la presencia del intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y a la secretaria General, Soledad Peralta.

El espacio está dedicado a la rehabilitación, tratamiento y la contención de personas con distintos tipos de discapacidad.

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Durante la jornada, Achával señaló: "Compartimos una jornada muy especial junto a los chicos que realizan sus tratamientos en este espacio, rodeados del cariño y la contención que necesitan para seguir adelante".

"En Pilares de Esperanza, cada día se construye desde el amor, el compromiso y la esperanza, acompañando y abrazando a quienes más lo necesitan", remarcó.

"Pilares de Esperanza abre todos los días sus puertas para que las familias que reciben tratamiento acá puedan rehabilitarse y participar de actividades que les permita superarse”, agregó Achával.

También estuvieron presentes en la actividad el vicepresidente de la Fundación Banco Provincia, Alejandro Alegretti, el secretario de Salud, Hernán Galimberti, la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui, y la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.