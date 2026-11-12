El Municipio de Pilar continúa acompañando a los merenderos de los diferentes barrios del distrito.

Desde la Comuna resaltaron la tarea de contención y amor que realizan en el territorio.

En ese marco, el intendente Federico Achával, el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta visitaron el merendero La Esperanza, en Derqui.

Al respecto, expresaron: "Este merendero es más que un espacio de contención para las familias, es un lugar en donde el amor y la solidad son una bandera. Acá hay mujeres que con compromiso, dedicación y esfuerzo abrazan y acompañan a quienes más lo necesitan".

Puede interesarte

"Gracias por la inmensa tarea que hacen todos los días y por ayudarnos a construir un Pilar mejor", remarcaron.

Esta semana, también se acercaron hasta el Comedor Familias del Corazón ubicado en Tribarrial.

“En cada barrio, hay mujeres que son ejemplo de solidaridad, cuidado y amor: porque son ellas las que, con sus merenderos y comedores, nos permiten seguir estando cerca de cada familia que lo necesita y construir un Pilar mejor”.

Durante la visita, desde la Comuna les agradecieron “por su dedicación y su compromiso con la comunidad”.

“Sepan que vamos a seguir acompañándolas y reconociendo el trabajo que hacen todos los días”, expresó el intendente.