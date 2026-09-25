El Municipio de Pilar desplegó un nuevo operativo de atención integral para personas con discapacidad, una iniciativa que viene recorriendo el distrito.

En este caso, el operativo de inclusión tuvo lugar en la Sociedad de Fomento de la localidad de Manzanares, y contó con el acompañamiento del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

Estas jornadas ofrecen una atención integral, como la posibilidad de tramitar el Certificado Único de Discapacidad por primera vez o renovarlo, el Pase de Transporte Multimodal, la Tarjeta Azul, asesoramiento por pensiones y la posibilidad de realizar una evaluación de neurodesarrollo para niños con autismo, entre otras herramientas que acerca el Estado a los barrios para que las familias puedan acceder a sus derechos.

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Durante la jornada, Laurent destacó: “Vinimos a Manzanares a compartir un nuevo operativo de inclusión para la comunidad. En un solo lugar, las personas con discapacidad pueden acceder a trámites muy importantes de manera fácil y rápida".

}Por su parte, Peralta agregó: “Para nosotros es muy importante seguir acercando estas iniciativas a nuestros barrios, porque nos permiten acompañar y cuidar a quienes más lo necesitan”.

En el operativo también participó la secretaria de Desarrollo Social, Paula González, y la subsecretaria de Políticas Sanitarias, Rosario Beláustegui.