El Mercado de Productores Familiares realizará una nueva edición en la localidad de Lagomarsino, donde vecinos y vecinas podrán acceder a una amplia oferta de alimentos y productos elaborados por emprendedores locales. La actividad se llevará a cabo el martes 27 de enero, entre las 9 y las 13, en la plaza Santa Teresa.

La feria forma parte del recorrido que el mercado viene desarrollando por distintas localidades de Pilar, con propuestas orientadas a facilitar el acceso a productos de consumo cotidiano y a generar espacios de comercialización directa entre productores y consumidores.

Durante la jornada, quienes se acerquen a la plaza podrán adquirir alimentos frescos y elaborados, entre los que se incluyen pescados, verduras, frutas, lácteos, pastas y panificados. La oferta está pensada para cubrir distintas necesidades de compra en un mismo espacio, con precios accesibles y variedad de productos.

Además del sector de alimentos, el mercado contará con la participación de emprendedores locales que ofrecerán productos textiles, accesorios, artículos de regalería y artesanías. Estos stands complementan la propuesta y amplían la variedad disponible para el público que asista a la feria.

Descuentos y medios de pago disponibles

Las compras realizadas en el Mercado de Productores Familiares podrán abonarse mediante distintos medios de pago. En el caso de los usuarios de Cuenta DNI, se aplicará un descuento del 40 por ciento sobre el total de la compra, beneficio que se acredita de forma automática al momento de pagar. Esta modalidad de descuento se encuentra vigente durante el horario de funcionamiento del mercado.

La posibilidad de acceder a este beneficio busca facilitar las compras de los vecinos y promover el uso de herramientas digitales de pago en ferias y espacios de comercialización local. El descuento se suma a los precios ofrecidos por los productores, lo que permite una reducción adicional en el valor final de los productos adquiridos.

Una feria itinerante en las localidades de Pilar

El Mercado de Productores Familiares se desarrolla de manera itinerante en distintas localidades de Pilar, con fechas y sedes que varían en cada edición. En esta oportunidad, la feria se instalará en la plaza Santa Teresa, ubicada en la intersección de las calles Belice, Hungría y Checoslovaquia, un espacio de fácil acceso para los vecinos del barrio.

La actividad se realizará únicamente en el horario previsto, entre las 9 y las 13, y está abierta a toda la comunidad. En cada edición, el mercado reúne a productores y emprendedores que elaboran y comercializan sus productos de forma directa, sin intermediarios, lo que permite ofrecer una amplia variedad de artículos en un mismo lugar.

El funcionamiento del mercado está sujeto a las condiciones climáticas, ya que se trata de una actividad al aire libre. En caso de lluvias intensas u otras situaciones que impidan el desarrollo normal de la feria, la jornada podrá ser reprogramada.

La presencia de este tipo de ferias en las distintas localidades de Pilar permite que los vecinos accedan a productos de cercanía y que los productores cuenten con un espacio de comercialización directo. La edición en Lagomarsino se suma así al cronograma de actividades que el Mercado de Productores Familiares realiza en el distrito