El intendente Federico Achával visitó el merendero “Mana”, en el barrio Rivera Villate de Presidente Derqui.

Allí, el jefe comunal compartió un encuentro con Remigia, quien lleva adelante este espacio comunitario donde las familias reciben apoyo y acompañamiento.

"Como Remigia, son muchas las mujeres que ponen el corazón para acompañar a los niños y a las familias de nuestra comunidad”, destacó el jefe comunal.

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“Hoy más que nunca queremos decirles que estamos para reconocerlas, acompañarlas y poner en valor su trabajo solidario", agregó.

El mandatario local, que estuvo acompañado por la secretaria General del Municipio, Soledad Peralta, remarcó la labor que hacen este tipo de instituciones.

"Es con ellas que vamos a seguir construyendo un Pilar más justo para todos", cerró.