Horas después que el Gobierno de Javier Milei confirmara que la estatal bonaerense Aubasa no podrá participar de la etapa II de la Red Federal de Concesiones de rutas nacionales, ahora habilitó a nueve provincias a concesionar tramos emplazados en sus respectivos territorios mediante el sistema de obra pública por peaje.



La decisión quedó establecida por intermedio del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Las provincias beneficiadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Se trata de distritos cuyos gobernadores (Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Claudio Poggi, Alfredo Cornejo, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Marcelo Orrego y Claudio Vidal, respectivamente) mantienen vínculos políticos cercanos con la Rosada y fueron claves en diversas votaciones legislativas del oficialismo.

El documento aclara que el Estado nacional mantendrá la titularidad y podrá reasumir la gestión del corredor correspondiente. En ese sentido, destaca que la delegación tendrá carácter “funcional, limitado, temporal y revocable” y que “no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los que permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado Nacional”.

Puede interesarte

Según los considerandos, varias jurisdicciones provinciales solicitaron al Estado nacional contar con herramientas para gestionar rutas que atraviesan sus territorios, con el objetivo de asumir “la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento” de esos tramos, en el marco del “fortalecimiento del régimen federal”.

El decreto también establece que los fondos obtenidos por la explotación de los peajes “no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras” ajenas a la concesión otorgada, y que los tramos delegados “no podrán ser licitados conjuntamente en un mismo corredor vial” con rutas de otras jurisdicciones.

Conflicto por las rutas nacionales con Axel Kicillof



Esta decisión nacional se da en medio de tensión con la Provincia, luego que Aubasa fuera excluida del proceso licitatorio "destinado a modernizar y poner en valor más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional mediante inversión 100% privada".

“Su exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación, los cuales fueron oportunamente aceptados por todos los oferentes al momento de su presentación”, indicó Nación para justificar su decisión.

Frente a esto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anticipó una ofensiva judicial a raíz de lo que considera que Nación busca excluir a la empresa estatal bonaerense de licitaciones clave para operar rutas nacionales.

Fuente: Agencia DIB

