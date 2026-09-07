El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comunicó, a través del ministro de Gobierno Carlos Bianco, que aplicará un aporte del 2% sobre los premios de las apuestas online de resolución inmediata como, por ejemplo, los tragamonedas virtuales.

Esta medida busca generar recursos adicionales de entre $35.000 y $40.000 millones mensuales, que serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) para financiar programas de salud, educación, desarrollo social y políticas de prevención y asistencia contra la ludopatía.

Este porcentaje se aplicará particularmente a todos aquellos juegos que generen premios instantáneos y apuestas sucesivas, sin embargo, y de acuerdo a lo informado, las apuestas deportivas quedan excluidas de este gravamen.

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Asimismo, dicha retención impactará en las siete plataformas legales que se encuentran habilitadas en el territorio bonaerense: Bet365, Betano, Betsson, BetWarrior, Bplay, Sportsbet y Stake.

Por medio de la Resolución N° 1.149/2026, firmada el 1° de septiembre, el aporte reglamenta una herramienta ya prevista en la Ley Provincial 15.079 del año 2018: los apostadores son los sujetos alcanzados, mientras que las empresas operadoras actúan como agentes de retención, a través de declaraciones juradas semanales y pagos mensuales.

Acciones contra la ludopatía y el juego ilegal

Con respecto a este tema, y desde el Ejecutivo provincial, se hizo un punteo sobre los avances de la Mesa Interministerial orientados a proteger a la población vulnerable, en especial a los más jóvenes, que conforman una porción importante de personas afectadas por esta práctica.

En principio se habilitó la identificación biométrica, que es un bloqueo del acceso de menores de edad a plataformas legales mediante reconocimiento facial y validación de identidad.

También se generaron acciones contra el juego clandestino, debido a que se realizaron más de 800 denuncias penales y se logró la eliminación de 537 sitios ilegales y el reporte ante Meta de más de 100 influencers que promocionaban plataformas no autorizadas.

Por último, señalaron la "atención sanitaria", que es la ampliación de la red de asistencia en los 10 centros de prevención provinciales y hospitales especializados para menores de 18 años con conductas compulsivas.

Fuente: Agencia NA