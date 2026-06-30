

La Agencia de Planificación (APLA) aprobó el Plan Director de Mejora Estratégica para el período 2027-2031, el documento técnico que definirá los lineamientos y prioridades para la expansión y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en el área regulada.



La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial y establece que el plan servirá como referencia para la elaboración del Plan de Acción de la concesionaria, aunque no tendrá carácter vinculante. El plan impactará en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde viven alrededor de 14,4 millones de personas.

Actualmente, la cobertura alcanza al 74,5% de la población en agua potable y al 63,04% en cloacas, por lo que el plan busca reducir esa brecha. De hecho, las metas para 2031 es elevar la cobertura al 75,3% en agua potable y al 63,9% en desagües cloacales, con objetivos de largo plazo del 90% y 75%, respectivamente.

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Entre las obras prioritarias, se prevé ampliar las plantas potabilizadoras Juan Manuel de Rosas y General Belgrano, finalizar el Río Subterráneo Sur, construir nuevas estaciones elevadoras y reforzar los sistemas de tratamiento de efluentes, incluyendo el Sistema Riachuelo y Berazategui. También contempla un plan para disminuir los niveles de nitratos en zonas abastecidas con agua subterránea mediante la construcción de 14 centros de mezcla y nuevos tratamientos de pozos.

Todo esto con una inversión, preliminar, de unos US$ 1.328,5 millones, con obras de saneamiento y agua potable que beneficiarían a millones de habitantes del área de concesión.

Plan estratégico para AySA



El Plan Director fija las estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura necesarias para ampliar la cobertura de los servicios, identifica los proyectos prioritarios, los entes ejecutores, las fuentes de financiamiento y las metas previstas para el quinquenio 2027-2031.

La resolución señala que el documento fue elaborado por la Agencia de Planificación en cumplimiento del marco regulatorio vigente y del contrato de concesión de AySA, tomando en consideración los lineamientos estratégicos presentados por la empresa y los aportes surgidos de un proceso de consulta con municipios, organismos públicos y distintos actores vinculados al sector.

Durante su elaboración participaron la Comisión Asesora de la APLA, integrada por representantes de los municipios comprendidos en el área regulada, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y de AySA, además de las áreas técnicas y financieras del organismo.

Asimismo, la Agencia informó que se realizaron tareas de coordinación con AySA, organismos internacionales de crédito, el Ministerio de Economía, autoridades provinciales, la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y representantes del Gobierno porteño para identificar las obras estratégicas y las alternativas de financiamiento.

La resolución establece, además, que la aprobación del plan queda ad referéndum del Directorio de la Agencia de Planificación (APLA).

Fuente: Agencia DIB