El Gobierno nacional aprobó un nuevo cuadro tarifario para los trámites de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que incluye aumentos en la expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI), además de los servicios exprés y las identificaciones de extranjeros.



La medida, que entrará en vigencia el sábado 21 de noviembre, establece un valor inicial de $1.000 por Unidad Arancelaria Documental (UAD) y dispone que los aranceles se actualicen cada seis meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con el nuevo esquema, el primer DNI para recién nacidos de hasta seis meses continuará siendo gratuito. En tanto, la primera expedición por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, las actualizaciones de los 5 y 8 años y de los 14 años, y los nuevos ejemplares tendrán un costo de $20.000.

Los trámites con modalidad rápida tendrán valores superiores. El DNI exprés costará $52.000, la modalidad de entrega en 24 horas hábiles tendrá un arancel de $82.000 y el DNI al instante, disponible únicamente en oficinas habilitadas, alcanzará los $114.000.

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Para los ciudadanos extranjeros, la primera identificación, las actualizaciones y la emisión de nuevos ejemplares tendrán un costo de $40.000. El cuadro también fija aranceles de $19.500 para los peritajes de DNI con informe forense y de $10.500 para los informes simples.

Aumenta el valor del pasaporte



En paralelo, el Gobierno también aprobó un nuevo esquema de aranceles para la emisión de pasaportes. La medida alcanza al pasaporte ordinario para argentinos, tanto en su modalidad regular como en los trámites exprés y de resolución inmediata, y a los documentos de viaje para apátridas y refugiados y los pasaportes excepcionales para extranjeros.

El objetivo, según los considerandos de la disposición, es establecer un mecanismo de actualización periódica que permita sostener la modernización tecnológica, el diseño y los estándares de seguridad de los documentos de viaje.

El pasaporte argentino tiene validez por 10 años desde la fecha de emisión para mayores de 18 años y de cinco para los menores. Los nuevos valores incluyen al pasaporte regular que pasó a $130.000; el exprés $260.000 y el pasaporte al instante $429.000.

Además de los pasaportes ordinarios, la suba alcanza a otros documentos de viaje. El pasaporte excepcional para extranjeros aumentará de $100.000 a $130.000. El mismo valor se aplicará a los documentos de viaje para personas apátridas y para personas refugiadas, que hasta ahora tenían un arancel de $100.000.

Fuente: Agencia DIB