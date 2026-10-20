La Secretaría de Transporte recibió este martes a las cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio de un clima de tensión por el funcionamiento del servicio. Tras el encuentro, el Gobierno adelantó que otorgará más fondos para evitar cortes en los recorridos y subas en el precio del boleto.

De la reunión participaron el secretario de transporte, Mariano Plencovich, y representantes de las cámaras CETUBA, CTBPA, CEAP y AAETA. Los empresarios reclamaron una actualización de los ingresos reconocidos por el Estado y el pago de una deuda que estiman en 40.000 millones de pesos.

Las empresas que operan bajo jurisdicción nacional, debido a que realizan recorridos entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, habían anunciado recientemente un recorte en las frecuencias nocturnas de unas 100 líneas. Ante este escenario, la administración nacional convocó a una mesa de negociación para revertir la medida.

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Según se informó de manera oficial, las autoridades presentaron un esquema de actualización de la estructura de costos, vigente desde octubre, que “contempla una adecuación de los valores reconocidos para la prestación de los servicios y su correspondiente impacto en las compensaciones mensuales que reciben las empresas”.

Además, el esquema prevé actualizaciones progresivas para acompañar la evolución de los costos operativos y brindar mayor previsibilidad económica al sector.

Por el momento, las cámaras empresarias no confirmaron si se mantendrá la reducción de los servicios. El conflicto también incluye el compromiso oficial de cancelar la deuda de 40.000 millones de pesos en subsidios y corregir el atraso de los ingresos frente a los gastos operativos del sistema.

Las líneas

Entre las líneas que podrían verse afectadas figuran la 8, 9, 20, 21, 24, 28, 31, 32, 51, 56, 57, 60, 74, 78, 79, 85, 87, 91, 98, 100, 101, 111, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177 y 188. También están incluidas las líneas 1, 2, 10, 15, 17, 19, 22, 29, 33, 37, 41, 45, 46, 53, 55, 59, 63, 67, 70, 71, 80, 92, 93, 95, 103, 105, 110, 113, 114, 119, 123, 124, 126, 129, 133, 140, 143, 145B, 148, 152, 153, 154, 159, 160, 169, 172, 174, 178, 179, 180, 184 y 197.