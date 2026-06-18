El Gobierno nacional aseguró que vincular la tarjeta SUBE al Certificado Único de Discapacidad (CUD) es "opcional", y que el certificado físico seguirá vigente, según informaron desde Nación. La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte, entra en vigencia este viernes 19 de junio.

A partir de esa fecha, las personas con discapacidad podrán acceder, si así lo deciden, al descuento del 100% en colectivos de jurisdicción nacional y trenes utilizando directamente la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el CUD en cada viaje.

Una alternativa, no una obligación

El comunicado oficial al que tuvo acceso Pilar de Todos remarca que vincular el CUD a la SUBE es una alternativa adicional, no una obligación.

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“Es fundamental remarcar que vincular el CUD a la tarjeta SUBE es una alternativa adicional, no una obligación. Cada persona con discapacidad podrá decidir libremente”, señalaron desde Nación.

Sin plazos para adherirse

La cartera de Transporte precisó que la decisión no tiene fecha límite. “No existe un plazo o vencimiento para adherirse al nuevo sistema: cada persona podrá hacerlo cuando lo desee, o bien optar por no hacerlo y seguir utilizando el CUD físico”, añadieron.

Según el Gobierno, el objetivo de la medida es ampliar las opciones de acceso al beneficio, resguardar la información personal de los usuarios y reducir el uso de documentación física más expuesta al fraude, "sin que esto implique en ningún caso la eliminación o restricción del mecanismo vigente".

Cómo se gestiona el trámite

Quienes opten por la modalidad digital deberán seguir estos pasos:

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial (si ya está registrada, se salta este paso): https://www.argentina.gob.ar/sube

Ingresar a la cuenta personal y entrar a la sección "Beneficios".

Cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos.

Activar el beneficio apoyando la tarjeta en una Terminal Automática SUBE, usando la app SUBE (Android 6 o superior con NFC) o directamente en la validadora del colectivo, avisando al conductor.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento queda asociado a la misma tarjeta SUBE de la persona con discapacidad. En los trenes, el procedimiento exige apoyar la tarjeta tanto al inicio (check-in) como al final del viaje (check-out).

Para consultas, el Gobierno habilitó el 0800-555-3472, de lunes a viernes de 8 a 18, y remitió a la página de la Secretaría Nacional de Discapacidad para ampliar la información: https://www.argentina.gob.ar/salud/senadis/asociar-el-certificado-unico-de-discapacidad-cud-la-tarjeta-sube