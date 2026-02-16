El fin de semana largo de Carnaval deja altos niveles de ocupación turística en el país y se consolida como uno de los feriados preferenciales del calendario turístico. Así, la Costa Atlántica, El Litoral y Córdoba se mostraron como los lugares más elegidos por los turistas.

Según la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y el Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo, de un total de 121 localidades y áreas turísticas relevadas, casi un tercio supera el 90% de reservas de ocupación, informó Noticias Argentinas.

Puede interesarte

En ese sentido los principales puntos registran los siguientes porcentajes de ocupación:

En la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata registra una ocupación superior al 75% durante el feriado largo, similares porcentajes tienen otros destinos como La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Miramar y Necochea.

Como es habitual en Carnaval, el Litoral vive su mejor momento del año. Localidades entrerrianas como Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana están al 100% de reservas. Otros cinco destinos de la provincia superan el 95% y Gualeguaychú, el 86%. En tanto que Corrientes, otro clásico de Carnaval, tiene un 81% de reservas.

En el Norte, las localidades jujeñas de las regiones de Quebrada y Valles tienen picos de reservas de 95 y 80% por ciento, respectivamente. La provincia de Salta registra un 70 por ciento, con picos que alcanzan el 85% en Cafayate y Rosario de la Frontera.

La Fiesta Nacional de la Chaya, en la ciudad de La Rioja, es otro imán turístico del Noroeste, con 90% de reservas hoteleras.

En el caso de la provincia de Córdoba se estima que recibirá unos 370.000 arribos en todo el fin de semana XXL, lo que implicaría un incremento de 16% respecto al mismo período de 2025. En el caso puntual del Cosquín Rock, en el Valle de Punilla, hay localidades que tienen ocupación plena.. Allí los niveles de reservas en varias localidades son superiores al 98 por ciento.

La Ciudad de Buenos Aires tiene un 83% de reservas, el mejor registro de los feriados de Carnaval de los últimos 5 años. Los tres recitales de Bud Bunny en River son otro punto de atracción.

En la Patagonia, la provincia de Tierra del Fuego se destaca por tener reservas en el orden del 90% en el segmento de hoteles de mayor categoría. También se registran óptimos índices en localidades neuquinas como Villa Pehuenia, Villa Traful, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, además, claro está del Bariloche, el clásico absoluto.

En Mendoza, Potrerillos, Uspallata y Cacheuta tienen reservas superiores al 80%, mientras que San Luis registra porcentajes similares.

Aerolíneas Argentinas estimó en 220.000 los pasajeros que transportará en el fin de semana largo, mientras que Jet Smart operará más de 450 vuelos con 93.000 asientos, y Flybondi, anunció un 90% de ocupación de sus vuelos.

Buquebus, por su parte, indicó que la venta de tickets es un 27% mayor a la del 2025 en este mismo fin de semana largo.