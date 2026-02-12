El fenómeno Therian llegó a la región y ya se prepara una juntada en la localidad de Maquinista Savio. La iniciativa está dirigida a aquellos que se suman a la tendencia que se caracteriza por una identificación personal con un animal no humano.

El encuentro, que se difundió por las redes sociales, será este sábado a partir de las 20.30 e invita a personas que se identifican como therians a reunirse en un espacio público de la zona, puntualmente en la plaza frente a la estación de trenes de esa localidad.

La propuesta se inscribe en un fenómeno que en las últimas semanas tuvo visibilidad en distintos puntos del país, a partir de encuentros similares difundidos principalmente a través de plataformas digitales.

¿Qué son los therians?

El término therian es utilizado por personas que manifiestan una identificación personal con un animal no humano. Según describen quienes forman parte de esta comunidad, esa conexión puede ser emocional, simbólica o espiritual, y no responde a una definición única ni homogénea. Se trata de una autopercepción que no constituye una corriente organizada ni un movimiento con estructura formal.

En redes sociales, el therianismo ha ganado visibilidad a través de publicaciones, videos y relatos personales, en particular entre jóvenes y por medio de la plataforma de Tik Tok. Esa exposición digital derivó en la realización de encuentros presenciales en distintas ciudades, generalmente organizados de manera espontánea y sin un programa establecido.

La convocatoria en Maquinista Savio

De acuerdo con la información difundida, la juntada prevista en Maquinista Savio no tiene una agenda definida ni actividades formales. La iniciativa propone simplemente un punto de encuentro para compartir experiencias entre quienes se reconocen dentro de esta identidad.